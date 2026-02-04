Russia abbandona limiti su armi strategiche annuncia nuova fase di sviluppo militare

La Russia annuncia di aver abbandonato i limiti sulle armi strategiche e avvia una nuova fase di espansione militare. Alle 18:30 di ieri, l’ambasciatore russo presso l’Organizzazione per il Verbale Internazionale ha confermato che Mosca non rispetta più i vincoli del trattato *New Start*, firmato con gli Stati Uniti nel 2012. La decisione apre una stagione di maggiore libertà nelle sue attività militari e desta preoccupazioni nel panorama internazionale.

**La Russia abandona i limiti sulle armi strategiche, annunciando una nuova fase di espansione militare** Alle 18:30 di ieri, l'ambasciatore russo presso l'Organizzazione per il Verbale Internazionale (OHI) ha dichiarato al telefono che la Federazione russa non è più vincolata dai termini del trattato *New Start*, firmato tra Stati Uniti e Russia nel 2012. La decisione, presentata in una conferenza stampa ufficiale, segnala un passo significativo verso un nuovo assetto della sicurezza strategica, con conseguenze immediate per l'equilibrio delle forze globali. La Russia, ormai in grado di avanzare senza vincoli contrattuali, annuncia che inizi la fase "strategica" del proprio sviluppo militare, con un rinnovato impegno nello sviluppo di armi nucleari ad alta tecnologia.

