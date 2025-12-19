Prima Assicurazioni e AXA | al via a una nuova fase di sviluppo per l’insurtech italiana

Prima Assicurazioni e AXA annunciano una nuova fase di sviluppo nell’insurtech italiana. Con un accordo strategico, sono state definite le valutazioni, rafforzato il modello tecnologico e aperte interessanti opportunità di crescita e innovazione nel settore assicurativo. Questa collaborazione segna un passo importante verso un futuro più digitale e dinamico.

© Laprimapagina.it - Prima Assicurazioni e AXA: al via a una nuova fase di sviluppo per l’insurtech italiana Accordo tra Prima Assicurazioni e AXA: definita la valutazione, rafforzato il modello tecnologico e aperte nuove opportunità. L’operazione che vede Prima Assicurazioni entrare nel Gruppo AXA segna un passaggio rilevante per il settore assicurativo, confermando la maturità del modello insurtech italiano su scala internazionale. L’acquisizione del 51% del capitale per 538 milioni di euro porta la valutazione complessiva oltre il miliardo, un traguardo che riflette il valore strategico costruito da Prima attraverso innovazione tecnologica e crescita sostenuta. Integrazione tra tecnologia proprietaria e dimensione globale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Leggi anche: Il modello Prima Assicurazioni: tecnologia, fiducia e prossimità, il paradigma dell’insurtech italiano Leggi anche: Axa si prende Prima Assicurazioni, ad Alberto Genovese (in carcere) il maxi assegno da 90 milioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Nuove strategie, agenti Axa alleati di Facile.it e ConTe.it; UNITÀ, LA FORZA CHE SPINGE IL GRUPPO; UNIONE AGENTI AXA: ECCO COME SONO NATI I DUE RECENTI ACCORDI NEL MOTOR CON CONTE E FACILE .IT. Prima Assicurazioni, Axa in pole per l’acquisizione - Si avvicina alla conclusione il riassetto azionario di Prima Assicurazioni e sarebbe la multinazionale francese Axa (assistita da Deutsche Bank) in pole position per l’acquisizione. ilsole24ore.com Axa finalizza acquisizione del 51% di Prima Assicurazioni. Genovese incassa 89,7 milioni - Si è perfezionato il closing dell’operazione annunciata il 1° agosto scorso che prevede l’ingresso di Prima Assicurazioni nel Gruppo AXA, attraverso l’acquisizione da parte di AXA del 51% del capitale ... tg24.sky.it Prima Assicurazioni passa ad Axa - La compagnia assicurativa francese Axa ha annunciato l’acquisizione del 51% di Prima, gruppo italiano specializzato nell’assicurazione diretta, per 500 milioni di euro. ilsole24ore.com Rinnovo assicurazione in arrivo Noi baresi sappiamo che è una bella botta! Stanco di pagare troppo per auto o moto Con Prima Assicurazioni fai il preventivo online in un lampo. Risparmia senza rinunciare alla qualità e goditi di più la nostra Bari! Non l - facebook.com facebook Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla vendita di Prima mentre è in carcere per le vicende di Terrazza Sentimento x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.