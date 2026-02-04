Rugby per la solidarietà | evento a Enna raccolta fondi per le famiglie colpite dal dramma di Niscemi

Il campo di Enna si è riempito di persone per uno scopo diverso dal solito. Sabato pomeriggio, sportivi e cittadini si sono uniti in un evento di solidarietà, trasformando il campo di rugby in un punto di raccolta fondi per le famiglie colpite dal dramma di Niscemi. L’iniziativa mira a dare una mano concreta a chi ha bisogno, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà.

Il campo sportivo di Enna, solitamente affollato solo durante le partite di rugby, ha assunto un’atmosfera diversa sabato pomeriggio, quando si è trasformato in un centro di raccolta umanitaria. Alle 15.30, con il sole che già cominciava a calare dietro le colline dell’Etna, centinaia di persone si sono riversate sul terreno di gioco dell’Unione Rugby Enna per dare vita a un’azione di solidarietà che ha superato ogni aspettativa. Non si trattava di un match, ma di una manifestazione spontanea, organizzata in pochi giorni, per sostenere le famiglie evacuate dopo il disastro che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

