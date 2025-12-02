Laveno Mombello la solidarietà dopo lo spaventoso incendio di via XXV Aprile | parte la raccolta fondi per le famiglie

Laveno Mombello (Varese), 2 dicembre 2025 – Laveno Mombello si mobilita per le famiglie colpite dal devastante incendio del 29 novembre. Dopo le fiamme che hanno danneggiato gravemente un immobile di via XXV Aprile , lasciando diversi nuclei familiari in una situazione difficile, il Comune ha deciso di intervenire con determinazione attivando un conto corrente ufficiale dedicato agli aiuti. È un gesto concreto, nato per garantire un supporto immediato, trasparente e sicuro, che permetta alla generosità dei cittadini di arrivare senza dispersioni proprio dove serve. Laveno Mombello, incendio devasta un grande negozio in via XXV Aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laveno Mombello, la solidarietà dopo lo spaventoso incendio di via XXV Aprile: parte la raccolta fondi per le famiglie

