Ruba bicicletta in parrocchia a Garbatella condannato a 4 anni

Un uomo di 53 anni è stato condannato a quattro anni di prigione. È accusato di aver rubato una bicicletta nel cortile della parrocchia San Francesco Saverio, in piazza Damiano Sauli. La vicenda è avvenuta nel cuore della zona e ora il giudice ha deciso per la condanna.

Un testimone, addetto alle pulizie della canonica, ascoltato in aula ha poi confermato la dinamica del furto e l'identità del responsabile Un uomo di 53 anni è stato condannato a quattro anni di carcere per il furto di una bicicletta nel cortile della parrocchia San Francesco Saverio in piazza Damiano Sauli, a Garbatella. La pena, richiesta dal pubblico ministero, Gianluca Mazzei, è stata inflitta da giudice monocratico del tribunale di piazzale Clodio a Roma. Il 53enne è accusato di furto aggravato. Il furto era avvenuto nella parrocchia 4 anni fa, a maggio 2022, ed è stato risolto nel giro di poche ore grazie al pronto intervento dei carabinieri della stazione, dopo che il parroco, don Alessandro, insieme al proprietario della bicicletta, aveva presentato la denuncia del furto della mountain bike custodita nei locali della chiesa.

