Ruba mille euro a due persone che hanno appena prelevato al Bancomat | 39enne condannato a 4 anni

Un 39enne comasco è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per due rapine compiute nel 2024. L'uomo avrebbe derubato due persone che avevano appena prelevato al Bancomat minacciandole con un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

