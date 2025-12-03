Al via il progetto SOS Psicologico dell’IIRIS nella Parrocchia di San Francesco Saverio alla Garbatella

Roma, 3 dicembre 2025 – Parte giovedì 4 dicembre 2025 il nuovo presidio di supporto psicologico gratuito promosso dal l’IIRIS – Istituto Integrato di Ricerca ed Intervento Strategico presso la Parrocchia di San Francesco Saverio alla Garbatella a Roma. Il progetto, nato per offrire sostegno alle persone in difficoltà economica e psicologica, sarà attivo grazie alla collaborazione con il parroco Don Davide e l’intera comunità parrocchiale, fortemente coinvolta nell’iniziativa. Il primo colloquio di accoglienza, condotto dalla coordinatrice del progetto dott.ssa Alessandra Celentano, si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it