Ruba 500 euro e documenti sensibili dall' auto di una donna | identificato e denunciato

I carabinieri di Terricciola hanno individuato e denunciato un uomo di 33 anni che lo scorso 21 gennaio aveva rubato 500 euro e documenti sensibili dall’auto di una donna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e ora deve rispondere di furto.

I carabinieri di Terricciola hanno concluso le attività investigative avviate dallo scorso 21 gennaio con il deferimento in stato di libertà di un 33enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. L'uomo è ritenuto responsabile di un furto aggravato avvenuto lo scorso mese.

