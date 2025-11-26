Catania ruba una bici ripreso dalle telecamere | identificato e denunciato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini dei Carabinieri partono dalla denuncia. I Carabinieri di Catania, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, hanno denunciato un 43enne catanese accusato di furto. L’indagine è stata condotta dalla Stazione di Catania Piazza Dante, che ha operato sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giudiziaria. Tutto ha avuto inizio con la denuncia presentata da un 35enne, che la mattina si è accorto della scomparsa della sua mountain bike lasciata nel cortile condominiale. L’uomo ha spiegato che qualcuno, durante la notte, si sarebbe introdotto dalla porta carrabile ed avrebbe raggiunto il cortile salendo la rampa di scale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

