Dramma in Valle Telesina 25enne trovato senza vita nel piazzale di una azienda

In Valle Telesina, questa mattina è stato rinvenuto senza vita un giovane di 25 anni di origini indiane, trovato nel piazzale di un’azienda a San Salvatore Telesino. L’accaduto è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti. La comunità locale si trova ora ad affrontare un episodio che richiede ulteriori accertamenti e riflessioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma ancora da definire in molti aspetti in Valle Telesina. Questa mattina nel piazzale di un'azienda di San Salvatore Telesino è stato ritrovato riverso al suolo il corpo privo di vita di un 25enne di origini indiane. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe essere un dipendente dell azienda. Sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e il medico legale. Quest'ultimo ha constatato che non ci sarebbero segni ed evidenze di violenza da agente esterno sul corpo del deceduto. Sembrerebbe pertanto che le cause del decesso debbano essere ricondotte probabilmente ad un infarto o malore.

