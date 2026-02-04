Roma terremoto Gasperini | Senza Champions si cambia

Questa sera a Trigoria si è vissuto un momento di grande tensione. Dopo la sconfitta in campionato e l’eliminazione dalla Champions, Gasperini ha lasciato intendere che potrebbe cambiare molto nel suo progetto. Il tecnico non ha nascosto le sue preoccupazioni e ha parlato di un futuro diverso, senza tanti giri di parole. La squadra si prepara alla prossima sfida, ma il clima in società è caldo e pieno di incognite.

Il momento della verità è arrivato a Trigoria con un fragore che va ben oltre il semplice passo falso sul campo. Gian Piero Gasperini, visibilmente irritato dopo la sconfitta subita a Udine, ha scosso l'ambiente giallorosso mettendo la società davanti a un bivio strategico e legando indissolubilmente il proprio futuro alla qualificazione nell'Europa che conta. Il tecnico di Grugliasco, osservando il prepotente ritorno della Juventus che ha annullato il distacco di undici lunghezze accumulato dalla gestione Spalletti, ha puntato l'indice contro una pianificazione di mercato che ritiene incompiuta o, quantomeno, tardiva.

