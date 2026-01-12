Colpo Roma è l’acquisto Champions | Gasperini festeggia

Da sportface.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si conferma protagonista nel calciomercato, con l'acquisto di Gasperini che rappresenta un importante tassello per la rosa. La trattativa, ancora in corso, testimonia l'impegno del club nel rafforzare la squadra e nel puntare a obiettivi ambiziosi. La strategia di mercato dei giallorossi continua a suscitare attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, confermando il ruolo di primo piano della società nel panorama calcistico italiano.

La Roma continua a essere davvero grande protagonista del calciomercato, come testimoniato dall’ultima trattativa avviata dai giallorossi. La straordinaria scalata della classifica da parte della Juventus di Luciano Spalletti, probabilmente, a un sacco di perosne potrebbe aver fatto dimenticare a tanti tifosi, appassionati e addetti ai lavori la bontà del lavoro portato avanti da Gian . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Zirkzee alla Roma: colpo Champions per Gasperini. C’è lo sblocco definitivo della trattativa

Leggi anche: Roma, ancora nessun acquisto e Gasperini è furioso: niente interviste nel postpartita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.