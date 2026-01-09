Blitz all’ex scalo merci di viale Fratti | allontanati 5 stranieri sgomberato l’insediamento abusivo

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno effettuato un intervento all'ex scalo merci di viale Fratti, portando all’allontanamento di cinque stranieri e alla definitiva chiusura di un insediamento abusivo. L’operazione si inserisce in un’azione di controllo e tutela del territorio, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica. L'intervento si è svolto senza particolari criticità, contribuendo a ripristinare la legalità nell’area interessata.

Blitz dei carabinieri all'ex scalo merci di viale Fratti. Cinque stranieri sono stati allontanati, mentre l'area abusiva è stata sgomberata. Il dispositivo di controllo, ha visto operare in modo coordinato e stretta sinergia le pattuglie delle Stazioni di Parma Centro e Vigatto, supportate dalle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: I caminanti italiani allontanati dall'area industriale dove stavano allestendo un nuovo insediamento abusivo Leggi anche: Schianto in viale Fratti: un ferito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Blitz dei carabinieri all'ex scalo merci di viale Fratti: allontanate 5 persone, sgomberata l'area - Ieri, dopo un controllo dei carabinieri è stato sgomberato l'insediamento abusivo dell’ex scalo merci ferroviario di viale Fratti. gazzettadiparma.it

Sky tg24. . Centinaia di persone, tra cui molti ferrovieri in divisa, hanno partecipato al presidio organizzato dai sindacati nella stazione di Bologna per ricordare Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo. In piazza Medagl - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.