Anzano del Parco spacciatori speronano l' auto della polizia | tre arresti

A Anzano del Parco, nel Comasco, tre persone sono state arrestate dopo un inseguimento con la polizia. Gli uomini, sospettati di attività di spaccio, sono stati fermati mentre si spostavano tra diversi bivacchi nell'area. Durante il tentativo di fuga, gli inseguitori sono stati speronati. L’intervento ha portato all’arresto dei sospetti, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Anzano del Parco (Como), 21 gennaio 2026 – Sono stati bloccati dopo un breve inseguimento, mentre andavano in auto da un bivacco all'altro, nella loro zona di spaccio di droga. I tre marocchini inseguiti dalla Squadra Mobile di Como e finiti in carcere al Bassone, rispettivamente di 26, 25 e 23 anni, avevano droga di ogni genere: 43 grammi di eroina, 52 di cocaina e circa 137 grammi di hscisc, oltre a circa 700 euro contanti, materiale per il confezionamento, un grosso machete e un coltello da caccia. Anzano del Parco, spacciatori speronano l'auto della polizia, tre arresti A Castelmarte, dove i tre vivevano, sono inoltre stati trovati 7000 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti i guadagni dello spccio di droga degli ultimi giorni.

