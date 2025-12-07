Il futuro dell’AI è umanocentrico | a Roma il dibattito sulle sfide e le opportunità dell’intelligenza artificiale
Al Fanpage Rumore Festival si è parlato di temi urgenti, e quello sull’etica applicata alle nuove tecnologie è stato uno dei dibattiti più sentiti. In un momento storico in cui l’AI sta ridefinendo anche il mondo del lavoro, è sempre più evidente quanto sia necessario saper trainare il progresso mettendo al centro le persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
