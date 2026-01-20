Luci contemporanee a Sanremo Dall’Intelligenza artificiale a solidarietà e inclusione E quelle scelte tra male e bene

Il 76° Festival di Sanremo si presenta con un’ampia partecipazione di artisti lombardi, tra le regioni più rappresentate insieme a Campania e Lazio. Tra le tematiche affrontate, spiccano innovazione, inclusione e solidarietà, riflettendo le sfide contemporanee come l’Intelligenza artificiale e i valori etici. Un evento che, oltre alla musica, offre uno sguardo sulle scelte e i giovani protagonisti di oggi, tra bene e male.

Pure quest’anno c’è tanta Lombardia in gara a Sanremo, la regione più presente sull’orizzonte di questo 76° Festival assieme a Campania e Lazio. I Big in gara dal 24 al 28 febbraio si sono ritrovati tutti un mese fa nella “Città dei fiori“ per la finale di Sanremo Giovani e in quel contesto hanno iniziato a rilasciare le prime dichiarazioni su quel che li (e ci) aspetta. Unico gruppo rock di questa edizione, le milanesi Bambole di Pezza approdano all’Ariston con “Resta con me”, pezzo passionale per ribadire che starsene uniti quando tutto spinge alla frammentazione non è solo un atto di coraggio, ma una scelta politica, culturale, umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

