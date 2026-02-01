Roma Gasperini dice sì | Zaragoza pronto a sbarcare
La Roma si prepara a chiudere l’affare Bryan Zaragoza. Il giocatore sta per arrivare in prestito oneroso da 2 milioni, con diritto di riscatto a 13 milioni. L’accordo coinvolge anche Bayern Monaco e Celta Vigo. Zaragoza dovrebbe essere disponibile già nelle prossime ore.
La Roma è pronta a chiudere il mercato invernale con Bryan Zaragoza, esterno offensivo in arrivo nelle prossime ore con una formula che prevede prestito oneroso da 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 13, in un’operazione che coinvolge Bayern Monaco e Celta Vigo. Il giocatore non è stato convocato per la gara contro il Getafe, segnale chiaro di una trattativa ormai in fase avanzata. L’operazione nasce da una valutazione tecnica precisa e condivisa. Gian Piero Gasperini ha visionato il profilo e ha dato il suo assenso, senza porre veti come accaduto in estate per altri nomi accostati ai giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
