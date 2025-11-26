La Roma occupa la testa della classifica al termine ormai di un novembre più che positivo, e domenica sfiderà all’Olimpico i campioni d’Italia del Napoli per provare a riconfermare a buon diritto la prima posizione. Eppure, l’autunno giallorosso non è stato privo di intoppi: prima gli infortuni, poi la poca pericolosità, poi di nuovo i guai fisici. Per saltar fuori dalla pozzanghera dell’inefficienza offensiva, pur senza poter contare sempre e solo sui titolari, Gasperini ha scelto la via della compattezza tattica e dell’interscambiabilità degli uomini e dei ruoli e per ora i risultati gli stanno dando ragione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la “medicina” di Gasperini si chiama versatilità