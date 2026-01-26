Interruzione di energia elettrica | mercoledì 28 gennaio chiuse le scuole di Staggiano e Matrignano

Mercoledì 28 gennaio, le scuole di Staggiano e Matrignano rimarranno chiuse a causa di un'interruzione programmata dell’energia elettrica. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza degli studenti e del personale durante i lavori di manutenzione. Si consiglia di consultare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza le attività scolastiche.

Scuole chiuse mercoledì 28 gennaio nelle località di Staggiano e Matrignano a causa di un'interruzione programmata della fornitura di energia elettrica. A comunicarlo è il fornitore del servizio, che ha annunciato lo stop alla corrente dalle ore 8:00 alle 15:30 nelle due zone interessate. Considerata l'indispensabilità dell'energia elettrica per il regolare svolgimento delle attività didattiche e per il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento, il sindaco ha disposto, con apposita ordinanza, la chiusura dei plessi scolastici per l'intera giornata. Nel dettaglio, resteranno chiuse la scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" di Staggiano e la scuola dell'infanzia "Matrignano", situata nell'omonima località.

