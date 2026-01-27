Interruzione della fornitura di energia elettrica | mercoledì 28 gennaio chiuse le scuole di Staggiano e Matrignano

Mercoledì 28 gennaio, a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica, le scuole di Staggiano e Matrignano resteranno chiuse. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza degli studenti e il corretto funzionamento degli impianti. La chiusura riguarda la scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Staggiano e la scuola dell’infanzia di Matrignano, in assenza di energia dalle 8:00 alle 15:30.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Interruzione della fornitura di energia elettrica: mercoledì 28 gennaio chiuse la scuola primaria di Staggiano e la scuola dell'infanzia di Matrignano A seguito della comunicazione da parte del fornitore dell'interruzione di energia elettrica per la giornata di mercoledì 28 gennaio dalle 8:00 alle 15:30 nelle zone di Staggiano e Matrignano, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, per la stessa giornata di mercoledì 28 è stata disposta con ordinanza del sindaco la chiusura della scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" di Staggiano e della scuola dell'infanzia "Matrignano" in località Matrignano.

