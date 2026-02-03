Incendio a Vigne Nuove | fiamme nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano

Questa sera a Vigne Nuove si è sviluppato un incendio nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano. Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul posto per spegnere il rogo. Per ora non ci sono segnalazioni di feriti, ma l’area è stata evacuata in fretta per sicurezza. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Paura in serata nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano - nel III Municipio, zona Vigne Nuove - dove si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, divampate quando la struttura era già chiusa al pubblico, sono state rapidamente domate.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

