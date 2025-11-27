Roma Gasperini avanti su tutti i fronti | arriva l’ok dei Friedkin per il mercato di gennaio

La Roma continua a spingere su ogni obiettivo, senza scegliere una competizione a discapito dell’altra. Il primato in campionato resta la priorità, ma altrettanto importante è centrare l’accesso diretto agli ottavi di Europa League, così da evitare i playoff e un febbraio congestionato. Con questo equilibrio tra ambizione e pragmatismo, Gasperini si avvicina alla sfida di questa sera contro il Midtjylland all’ Olimpico (calcio d’inizio alle 18:45). Il tecnico effettuerà qualche rotazione mirata, anche pensando alla partita di domenica contro il Napoli, ma non stravolgerà l’assetto. Battere i danesi significherebbe avvicinarsi sensibilmente alla parte alta della League Phase e, soprattutto, risparmiarsi un doppio confronto europeo che rischierebbe di incastrarsi tra impegni molto pesanti come Napoli e Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini avanti su tutti i fronti: arriva l’ok dei Friedkin per il mercato di gennaio

