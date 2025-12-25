Gasperini ‘spinge’ il mercato della Roma con il via libera di Friedkin | tutto su Raspadori e Zirkzee

(Adnkronos) – Le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Juve-Roma, mai così esplicite sulla necessità di una accelerazione sul mercato, hanno colpito molti osservatori per la franchezza del messaggio ma non hanno sorpreso Dan e Ryan Friedkin. Per il semplice motivo che, secondo quanto riferiscono all’Adnkronos fonti bene informate vicine alla proprietà americana, “non solo c’è il pieno sostegno dei Friedkin a Gasperini, ma è già stato dato da alcune settimane il via libera a chiudere operazioni di peso che possano valorizzare il grande lavoro fatto finora”. Quello di Gasperini, si fa notare, non è stato né uno sfogo né un attacco al direttore sportivo Frederic Massara ma un messaggio deciso ai giocatori, ai tifosi e a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Seriea24.it

