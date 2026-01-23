Roma ha avviato un sondaggio per valutare il profilo di Lorenzo Bernasconi, terzino dell’Atalanta, come possibile rinforzo per la corsia mancina. Questa operazione rientra nella strategia della società di approfondire le opzioni per rafforzare la rosa, senza yet confermare ufficialmente un interesse concreto. La situazione sarà monitorata nei prossimi giorni per eventuali sviluppi.

Nuovo profilo monitorato dalla Roma per la corsia mancina. Nelle ultime ore il club giallorosso ha effettuato un sondaggio approfondito per Lorenzo Bernasconi, terzino attualmente all’ Atalanta. La mossa rientra nelle valutazioni in corso per rinforzare la fascia sinistra, ma la strada appare in salita. Il club bergamasco, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di aprire alla cessione del giocatore, considerato una risorsa importante per il presente e per il futuro. La concorrenza è già internazionale. Sul laterale, secondo quanto filtra, hanno acceso i riflettori anche Newcastle United e Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sondaggio per Bernasconi: l’Atalanta fa muro

Leggi anche: Milan, sondaggio per Skriniar ma il Fenerbahce fa muro: il difensore non si muove

Leggi anche: Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Maldini e Bernasconi dal 1?

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Cronaca di Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: crollo nerazzurro, i baschi ribaltano tutto.

Calciomercato Roma: sondaggio approfondito per Bernasconi. L'Atalanta non vuole cedere il terzino [ @Glongari] bit.ly/3O2pA96 #ASRoma x.com

Buongiorno da Radio Roma Sound! Prosegue la campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia atteso per il 22 e 23 Marzo. Secondo l’ultimo sondaggio Emg i No salgono leggermente di più dei Sì. Noi oggi ascolteremo le ragioni del sì della Lega - facebook.com facebook