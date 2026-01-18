Parma Cuesta dopo il pareggio col Genoa | Abbiamo provato a vincere i ragazzi si sono spremuti al massimo Ecco cosa ci è mancato

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Genoa al Tardini, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha analizzato la partita in conferenza stampa. Ha sottolineato l’impegno dei suoi giocatori e ha evidenziato gli aspetti che, secondo lui, sono mancati per ottenere un risultato positivo. Le sue parole riflettono l’impegno della squadra e gli aspetti su cui lavorare per migliorare nelle prossime gare.

ANALISI – «Noi proviamo sempre a vincere e a prendere i tre punti. Sapevamo fosse una partita difficile per l’avversario che affrontavamo. Hanno idee chiare, qualità e qualche individualità. Era anche la quinta partita in quindici giorni, abbiamo giocato scontri diretti e affrontato due delle squadre più forti del campionato. I ragazzi si sono spremuti al massimo, hanno fatto tutto per portare a casa il risultato, oggi abbiamo provato fino alla fine. Ci è mancata la lucidità o la precisione per far la differenza negli ultimi metri, ma siamo stati in crescendo e tutti i giocatori disponibili hanno dato il loro contributo aiutando la squadra, questo racconta la forza di questo gruppo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

