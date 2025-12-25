Norton-Cuffy Juve l’interesse di Comolli è concreto | fatta questa mossa durante l’ultima gara del Genoa
Norton-Cuffy Juve, l’interesse di Comolli è concreto: fatta questa mossa durante l’ultima gara deputata dal Genoa con l’Atalanta. La rete di osservatori della Juventus continua a monitorare con estrema attenzione i talenti più promettenti della Serie A, posando gli occhi in particolare sul prato dello stadio Luigi Ferraris. In occasione della sfida di campionato tra Genoa e Atalanta, andata in scena domenica scorsa e terminata 0-1 per i bergamaschi, un emissario bianconero era presente in tribuna per seguire da vicino la prestazione di Brooke Norton-Cuffy. Il laterale inglese, nato a Londra nel 2004, si è imposto come una delle rivelazioni più interessanti della formazione rossoblù in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
