La Roma Under 23 come nuova sfida dei Friedkin | cosa manca per iscrivere la squadra in Serie C

La Roma sta lavorando per portare l’Under 23 in Serie C. I dirigenti stanno cercando di capire quali passi mancano ancora per completare l’operazione. La squadra è pronta a partire, ma ci sono ancora dettagli da definire prima di ufficializzare l’iscrizione. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La Roma sta continuando a pensare al progetto della squadra Under 23 da inserire nel campionato di Serie C. Cosa manca per dare il via a questa nuova sfida del club giallorosso.

