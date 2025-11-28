Gta 6 dan houser spiega perché ha lasciato rockstar
Nel contesto delle recenti vicende legate a Grand Theft Auto 6, si assiste a un intenso confronto tra rumors, dichiarazioni ufficiali e le atmosfere interne a Rockstar Games. Le speculazioni suscitano particolare interesse, soprattutto riguardo alle motivazioni dietro il prolungato silenzio sulla data di rilascio e alle dinamiche tra i membri più rilevanti dello staff. Questo articolo analizza le dichiarazioni di Dan Houser, co-fondatore di Rockstar, confermando i motivi della sua uscita e le implicazioni che ciò ha sullo sviluppo del titolo. dan houser conferma i motivi dell’addio a Rockstar. Dopo anni di trabocchevoli voci e dopo la sua partecipazione a un podcast, Dan Houser ha scelto di chiarire le cause della propria partenza da Rockstar in modo ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
