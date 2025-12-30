Come mai Rockstar Games sviluppa solo GTA e Red Dead Redemption? Lo spiega un ex sviluppatore

Un ex sviluppatore di Rockstar Games spiega perché lo studio si concentra principalmente sulle serie Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Nonostante il passato ricco di titoli originali come Max Payne, Midnight Club o L., Rockstar ha deciso di focalizzarsi su queste due saghe di successo, una strategia che ha suscitato curiosità e discussioni tra gli appassionati e gli osservatori del settore videoludico.

Rockstar Games è diventata sinonimo di due sole saghe: Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Una scelta che spesso lascia perplessi i giocatori più giovani, soprattutto se si guarda al passato dello studio, ricco di IP originali come Max Payne, Midnight Club o L.A. Noire. A spiegare perché oggi Rockstar non sperimenta più arriva Obbe Vermeij, ex technical director di Rockstar North e veterano della serie GTA. Le sue parole chiariscono le logiche industriali dietro una delle aziende più potenti del settore. Secondo Vermeij, il motivo è tanto semplice quanto spietato: quando uno studio possiede un prodotto di successo enorme come GTA, non ha alcun incentivo a deviare dal percorso.

