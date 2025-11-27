Jimi Hendrix l’Immortale Chitarrista del Rock

Oggi, a 83 anni dalla sua nascita e a 55 dalla sua morte, Jimi Hendrix rimane uno dei musicisti più venerati e celebrati del XX secolo L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Jimi Hendrix, l’Immortale Chitarrista del Rock.

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fatti del 27 novembre: nascono Bruce Lee e Jimi Hendrix, Alfred Nobel firma il testamento del Premio. Santi, eventi storici e curiosità del giorno. - facebook.com Vai su Facebook

Dalla bossa nova di João Gilberto alla chitarra di Jimi Hendrix, passando per Neil Young e Mercedes Sosa. La musica tra le righe del romanzo di Fabio Stassi “Come un respiro interrotto” è un tuffo nelle vite dei ragazzi degli anni ’70. Una puntata da riascoltar Vai su X

Jimi Hendrix: 80 anni fa nasceva il più grande chitarrista della storia del rock - È sempre stato considerato un precursore ed è anche diventato immediatamente icona, con quei capelli che sembravano dei raggi di sole, ... Secondo movieplayer.it

Jimi Hendrix avrebbe 80 anni: la misteriosa morte del più grande chitarrista di sempre - Le ultime ore di vita del leggendario musicista sono ancora oggi avvolte dal mistero, tra uso eccessivo di barbiturici, ritardi nei soccorsi e possibili mandanti di quella tragedia «Jimi Hendrix ha ... Si legge su panorama.it

Jeff Beck e la prima volta che vide suonare Jimi Hendrix: "Pensai di non poter più essere un chitarrista" - Quando Jimi Hendrix atterra all’aeroporto di Heathrow a Londra il 24 settembre 1966, i funzionari della dogana britannica vogliono la prova che quel ragazzo così appariscente è un musicista. Secondo virginradio.it