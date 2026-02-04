Selvaggia Lucarelli il pungente commento sulla difesa di Rocco Siffredi a Fabrizio Corona

La chiusura dei profili social di Fabrizio Corona ha fatto parlare molto in questi giorni. La notizia ha superato i social ed è finita anche nei telegiornali nazionali, attirando l’attenzione di molti. Selvaggia Lucarelli ha commentato con il suo stile diretto e pungente, suscitando reazioni e discussioni tra i follower.

La notizia della chiusura dei profili social di Fabrizio Corona ha ormai superato i confini del dibattito online ed è approdata anche nei telegiornali nazionali. Il Tg1 delle 13:30 ha dato conto del blocco degli account, contribuendo a rendere il caso immediatamente virale. In poche ore la vicenda ha fatto il giro del web, alimentando reazioni, commenti e prese di posizione che hanno trasformato l’episodio in uno dei temi più discussi del momento. Come già noto, Corona ha scelto di rispondere indirettamente, utilizzando il profilo Instagram dell’amico Gabriele Vagnato. Da lì ha annunciato che domani chiarirà la sua posizione e fornirà la propria versione dei fatti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Fabrizio Corona Rocco Siffredi e Selvaggia Lucarelli, esplode il caos dopo il caso Corona La decisione di chiudere i profili social di Fabrizio Corona ha scatenato un’ondata di polemiche. Fabrizio Corona, il blocco dei social infiamma il dibattito: Siffredi con lui, la posizione di Selvaggia Lucarelli Fabrizio Corona torna al centro del dibattito dopo il blocco dei suoi profili social. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La critica di Selvaggia Lucarelli alla docuserie di Fabrizio Corona su Netflix Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli sbarca (di nuovo) al Festival: cosa farà; Carro di Ballando con le stelle al Carnevale di Ronciglione, Selvaggia Lucarelli: Mai visto niente di più brutto | VIDEO; Rocco Siffredi, Travaglio e Lucarelli: guerra aperta sul caso Corona. Fabrizio Corona oscurato, Rocco Siffredi lo difende: Tutti dalla sua parte!/ Lucarelli accusa: VolgaritàDopo il blocco dei profili social di Fabrizio Corona, Rocco Siffredi e Selvaggia Lucarelli rompono il silenzio e dicono la loro ... ilsussidiario.net Selvaggia Lucarelli demolisce Fabrizio Corona: E' psicologicamente devastante, ho vissuto due anni sotto attaccoLa giornalista nella sua newsletter spiega perchè il metodo Corona va ben oltre la diffamazione, e racconta la sua esperienza personale di bersaglio ... today.it #SelvaggiaLucarelli risponde a chi parla di censura nei confronti di #FabrizioCorona: "Provate a occupare uno spazio pubblico- una piazza- e a dare della put**** a qualcuna, a parlare con dileggio e volgarità dell'orientamento se**uale di altri, a minacciare di - facebook.com facebook Selvaggia Lucarelli interviene dopo le indiscrezioni lanciate da Fanpage su una presunta offerta di Mediaset “Ci fosse una cosa vera” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.