Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social cancellati questa mattina. I video del programma Falsissimo sono stati rimossi, e Corona non può più comunicare con i suoi follower. L’avvocato Chiesa avverte: “È a rischio la libertà di parola”. La decisione, ancora da chiarire, ha già scatenato reazioni tra chi segue il suo lavoro e chi teme un precedente nel mondo dei social.

Milano, 3 febbraio 2026 – Da questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili. Sono stati rimossi. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line “Falsissimo” con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Non solo. Google ha tolto tutti i contenuti del format Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram. Rimosso, infine, anche quello su TikTok. La dichiarazione di Meta. "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Corona e il caso Signorini, rimossi i profili social e i video del format Falsissimo. L'avvocato Chiesa: “È a rischio la libertà di parola”

