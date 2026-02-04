Roberto Cavalli apre una nuova boutique a Milano | evento con Jo Squillo

Roberto Cavalli riapre le porte di una nuova boutique a Milano. L’evento ha visto la partecipazione di Jo Squillo, che da sempre si muove tra musica e moda. La cerimonia ha attirato molti appassionati, curiosi di vedere il nuovo spazio e ascoltare le parole del designer. La boutique si trova in una delle zone più centrali della città e promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti dello stile.

C'è una grande novità a Milano e porta il nome di Roberto Cavalli, che ha ufficialmente aperto una nuova boutique con la partecipazione di Jo Squillo, da diversi anni legata al mondo della moda e dello spettacolo. Situata nel cuore del Quadrilatero della Moda, precisamente in Via Santo Spirito 24, questa nuova sede rappresenta un punto ancora più alto per quanto concerne l'affermazione del brand nei principali mercati internazionali. Da sottolineare soprattutto c'è il valore simbolico del brand Roberto Cavalli e la capacità del marchio di rinnovare la propria presenza fisica in una città chiave per il settore.

