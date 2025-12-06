Network Giovani Campania | Con Roberto Fico si apre una nuova fase per la regione

Il Network Giovani Campania, la struttura giovanile del Movimento 5 Stelle, esprime pieno sostegno all’ipotesi di un ruolo centrale di Roberto Fico nel futuro politico della regione, indicando nell’ex Presidente della Camera “la figura giusta per inaugurare una nuova fase politica e sociale in Campania”. Secondo decine di attivisti e giovani partecipanti agli incontri territoriali, Fico rappresenta “un modello credibile”, capace di unire coerenza istituzionale, ascolto dei territori e attenzione alle esigenze delle nuove generazioni. A lui viene riconosciuto in particolare l’impegno sul tema dell’emigrazione giovanile dal Sud, considerato una delle emergenze più sentite. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Network Giovani Campania: “Con Roberto Fico si apre una nuova fase per la regione”

