Ambrogino d’Oro 2025 | a Milano premiati Jo Squillo il poliziotto Christian Di Martino e il maratoneta Iliass Aouani

Lapresse.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano, dove il sindaco Beppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Irene Buscemi hanno conferito le benemerenze civiche a 42 personalità e realtà cittadine. Tra i premiati anche la cantante Jo Squillo, cui è stato attribuito l’Ambrogino per il suo impegno a favore delle donne e contro la violenza. “È un riconoscimento che non va solo a me, ma a tutto l’impegno che ci abbiamo messo insieme alla nostra associazione che è la Onlus Wall of Dolls per non dimenticare tutte le donne che sono morte di femminicidio, ma soprattutto per impegnarci ancora di più con tutte le donne sopravvissute – ha spiegato la cantante –, spingiamo per un cambiamento culturale urgentissimo, per me è un dovere, essere artista significa questo, il dovere di impegnarsi in modo civile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ambrogino d8217oro 2025 a milano premiati jo squillo il poliziotto christian di martino e il maratoneta iliass aouani

© Lapresse.it - Ambrogino d’Oro 2025: a Milano premiati Jo Squillo, il poliziotto Christian Di Martino e il maratoneta Iliass Aouani

News recenti che potrebbero piacerti

Ambrogino delle imprese. Premiate a Milano quattro attività del Legnanese

La garante dell'infanzia di Milano è Susanna Mantovani, già assessora e Ambrogino d'Oro

Susanna Mantovani è la garante dell'infanzia di Milano. Era stata assessora e Ambrogino d'Oro

ambrogino d8217oro 2025 milanoAmbrogino d’oro 2025, i benemeriti premiati sfilano al teatro Dal Verme - Dalla medaglia d’oro al direttore del Tg La 7, Enrico Mentana, all’attestato al Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Milano (e intanto spuntano due manifesti di protesta in ricordo di Ramy ... Scrive msn.com

ambrogino d8217oro 2025 milanoAmbrogino d'Oro 2025, il capogruppo dei Verdi alla premiazione con la maglietta di Ramy Elgaml - (LaPresse) Il capogruppo dei Verdi in consiglio comunale a Milano, Tommaso Gorini, ha indossato oggi al Teatro Dal Verme una maglietta con il ... Segnala msn.com

ambrogino d8217oro 2025 milanoMilano, un'opera per Ramy Elgaml contro l'Ambrogino ai carabinieri coinvolti nell'inseguimento in cui morì - Un'opera dedicata a Ramy Elgaml spunta davanti al Teatro dal Verme di Milano alla vigilia della consegna degli Ambrogini d'Oro, cerimonia in cui viene premiato anche il nucleo radiomobile dei carabini ... Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Ambrogino D8217oro 2025 Milano