Ambrogino d’Oro 2025 | a Milano premiati Jo Squillo il poliziotto Christian Di Martino e il maratoneta Iliass Aouani

(LaPresse) Cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro questa mattina al Teatro Dal Verme di Milano, dove il sindaco Beppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Irene Buscemi hanno conferito le benemerenze civiche a 42 personalità e realtà cittadine. Tra i premiati anche la cantante Jo Squillo, cui è stato attribuito l’Ambrogino per il suo impegno a favore delle donne e contro la violenza. “È un riconoscimento che non va solo a me, ma a tutto l’impegno che ci abbiamo messo insieme alla nostra associazione che è la Onlus Wall of Dolls per non dimenticare tutte le donne che sono morte di femminicidio, ma soprattutto per impegnarci ancora di più con tutte le donne sopravvissute – ha spiegato la cantante –, spingiamo per un cambiamento culturale urgentissimo, per me è un dovere, essere artista significa questo, il dovere di impegnarsi in modo civile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

