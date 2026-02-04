Minneapolis l’annuncio dello zar dei confini Homan | Trump ritira 700 agenti federali di Ice e Border Patrol

Il dipartimento di Trump ha annunciato il ritiro di 700 agenti federali di Ice e Border Patrol da Minneapolis. La decisione arriva dopo le proteste e le tensioni crescenti in città, dove le uccisioni di Renee Good e Alex Pretti hanno aumentato la pressione sull’amministrazione. Ora, gli agenti lasciano il territorio, lasciando spazio a un nuovo equilibrio tra autorità federali e locali.

Le uccisioni di Renee Good e Alex Pretti dispiega i suoi primi effetti visibili sul modo in cui l’amministrazione Trump si interfacia con la città di Minneapolis e il Minnesota. Tom Homan, lo ‘zar dei confini’ inviato da Donald Trump nello Stato, ha annunciato che 700 agenti federali per l’immigrazione lasceranno “immediatamente” la città. Il gruppo in partenza, riferisce il Washington Post, include agenti e funzionari dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) e della Customs and Border Protection (CBP). Il ritiro riduce la presenza federale da circa 3.000 agenti a 2.300, una diminuzione significativa ma il loro numero resta comunque molto superiore agli 80 presenti nell’area di Minneapolis prima dell’inizio dell’ Operazione Metro Surge il 1° dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

