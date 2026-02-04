Risultati WWE NXT del 3 febbraio 2026 | match sorprese e aggiornamenti

La puntata di NXT del 3 febbraio 2026 ha portato una serata ricca di emozioni. I match si sono susseguiti senza sosta, con alcune conferme di titoli e sorprese inaspettate. La contesa tra le coppie femminili ha tenuto il pubblico sulle spine, mentre il ladder match ha deciso alcune delle sorti future dei wrestler. Una notte di pura azione che ha lasciato i fan con il fiato sospeso.

Una notte di azione intensa ha caratterizzato l'ultima puntata di NXT, con conferme di titoli, una contesa di coppia femminile e una ladder match decisiva che ha ridefinito le gerarchie. L'episodio prepara il terreno a Vengeance Day, evento di riferimento per le stelle di NXT in programma all'inizio di marzo. Izzi Dame (c) ha difeso con successo la cintura contro Thea Hail e Lola Vice, mantenendo il titolo. Elio LeFleur ha superato Charlie Dempsey nel primo turno del torneo che assegna la contesa al titolo Speed Championship. Elegance Brand (Heather by Elegance & M by Elegance) (c) hanno battuto ZaRuca (Zaria & Sol Ruca) e hanno conservato i titoli.

