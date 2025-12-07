All’edizione di quest’anno di NXT Deadline, Kelani Jordan, Kendal Grey, Jordynne Grace, Lola Vice e Sol Ruca, si sono affrontate in un Iron Survivor Match ricco di colpi di scena, alta intensità e ribaltamenti continui. Il match si apre con Kelani Jordan e Kendal Grey, che danno vita a una sequenza tecnica veloce fatta di contraccolpi, ribaltamenti e schienamenti rapidi. Grey ottiene il primo punto grazie a una powerslam precisa che coglie Kelani di sorpresa. From out of nowhere! @kendalgreywwe gets the first fall in the Women's Iron Survivor Challenge!! pic.twitter.comlLfFxSe9Mk — WWE (@WWE) December 7, 2025 Arriva poi il turno di Jordynne Grace, che entra con impatto immediato, colpendo forte Grey e dominando con la sua potenza, tra cui un Double-Jump Vader Bomb. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kendal Grey conquista l’Iron Survivor Match a NXT Deadline