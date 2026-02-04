Risultati e aggiornamenti di WWE NXT del 3 febbraio 2026

La puntata di NXT del 3 febbraio 2026 ha regalato emozioni forti ai fan. I wrestler hanno dato il massimo sul ring, con alcune vittorie che fanno già parlare. Tra colpi di scena e sfide accese, l’ultima trasmissione ha lasciato tutti con l’attesa di cosa succederà ora.

La recente puntata di NXT ha offerto uno spettacolo intenso, caratterizzato da incontri decisivi e risultati che rafforzano la posizione delle stelle emergenti. L’evento ha visto protagonisti numerosi atleti in match che hanno segnato nuove tappe nelle rispettive carriere, confermando il ruolo di punta di questo show all’interno del panorama wrestling. Nel segmento dedicato alle donne, il titolo North American in palio è stato difeso con successo. Il campione in carica, Izzi Dame, ha affrontato e superato le avversarie Thea Hail e Lola Vice, consolidando così la sua leadership e mantenendo la cintura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

