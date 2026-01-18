WWE | Royal Rumble 2026 Brock Lesnar GUNTHER e nuovi volti da NXT

Il WWE Royal Rumble 2026 si avvicina, portando con sé grandi attese e novità. Tra i protagonisti principali, il ritorno di Brock Lesnar e la presenza di GUNTHER, insieme a nuovi talenti provenienti da NXT. Questi eventi segnano un momento di rinnovamento e preparano il terreno per incontri di rilievo, come quello tra Lesnar e GUNTHER, che potrebbe definire le prossime sfide della stagione.

Brock Lesnar è ufficialmente tornato al centro dei piani creativi della WWE, e la sua strada verso WrestleMania 42 potrebbe finalmente portare a uno dei match più attesi degli ultimi anni: Brock Lesnar vs GUNTHER. Secondo l’ultima edizione del Wrestling Observer Newsletter, Lesnar è atteso alla Royal Rumble 2026, in programma a fine mese, con anche Roman Reigns coinvolto nello scenario generale. Tuttavia, tutti gli occhi sono puntati sul possibile ritorno di Lesnar e sulle implicazioni che questo potrebbe avere per WrestleMania, che si terrà ad aprile a Las Vegas. Lesnar e GUNTHER sulla rotta di WrestleMania 42?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Roman Reigns e Brock Lesnar pronti per la Royal Rumble e la road to Wrestlemania.

Roman Reigns e Brock Lesnar si preparano per il WWE Royal Rumble 2026, in programma a Riyadh, Arabia Saudita, il 31 gennaio. Entrambi i wrestler sono pronti a confrontarsi in una delle serate più attese dell’anno, aprendo la strada alla road to WrestleMania e alimentando l’entusiasmo dei fan.

WWE: Possibile ritiro di Brock Lesnar nel 2026?

Le recenti speculazioni sul futuro di Brock Lesnar in WWE puntano a un possibile ritiro nel 2026. Tuttavia, secondo Dave Meltzer, al momento non esisterebbe alcun piano ufficiale o definitivo riguardo questa decisione, lasciando spazio a molte ipotesi e discussioni tra gli appassionati.

