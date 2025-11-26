Aeroitalia | crescita e solidità nei primi nove mesi del 2025 con ricavi a 226,8 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroitalia ha presentato oggi i risultati economici relativi ai primi nove mesi del 2025, evidenziando il continuo consolidamento della propria crescita operativa e finanziaria, sia sul network domestico che internazionale. Da gennaio a settembre 2025, Aeroitalia ha operato un totale di 18.764 voli, trasportando 2.482.885 passeggeri, con un load factor medio del 79%, in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+24% per i voli operati e +10,5% per il load factor). Questi risultati riflettono una forte spinta verso l'efficienza operativa e una crescente capacità di attrarre e fidelizzare la clientela. 🔗 Leggi su Iltempo.it

