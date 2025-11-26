Aeroitalia | crescita e solidità nei primi nove mesi del 2025 con ricavi a 226,8 milioni di euro
Il Consiglio di Amministrazione di Aeroitalia ha presentato oggi i risultati economici relativi ai primi nove mesi del 2025, evidenziando il continuo consolidamento della propria crescita operativa e finanziaria, sia sul network domestico che internazionale. Da gennaio a settembre 2025, Aeroitalia ha operato un totale di 18.764 voli, trasportando 2.482.885 passeggeri, con un load factor medio del 79%, in significativo miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+24% per i voli operati e +10,5% per il load factor). Questi risultati riflettono una forte spinta verso l'efficienza operativa e una crescente capacità di attrarre e fidelizzare la clientela. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Aeroitalia annuncia l'avvio di un nuovo collegamento diretto tra Cuneo e Cagliari, operativo dal 19 dicembre 2025 #Aeroitalia #Cagliari #Cuneo #CuneoAirport #SOGAER #AeroportodiCuneo #Piemonte #Sardegna - facebook.com Vai su Facebook
Infrastrutture aeroportuali. Gaetano Intrieri, AD Aeroitalia: “Occorre visione integrata che connetta in modo efficiente i grandi hub con gli aeroporti regionali” Vai su X
Aeroitalia: crescita e solidità nei primi nove mesi del 2025 con ricavi a 226,8 milioni di euro - Il Consiglio di Amministrazione di Aeroitalia ha presentato oggi i risultati economici relativi ai primi nove mesi del 2025, evidenziando il continuo ... iltempo.it scrive
Aeroitalia apre le porte agli ex dipendenti Alitalia - Il personale sarà attinto dai circa 2mila ex dipendenti Alitalia che hanno perso lavoro e cassa integ ... Da ilfaroonline.it
Aeroitalia si chiamerà Air Italy. L’ad Intrieri: marchio registrato. Ita vince, ma risponda su slot - La sua compagnia, costretta dai giudici a cambiare nome, alla fine si chiamerà Air Italy. Riporta repubblica.it