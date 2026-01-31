Adidas chiude il 2025 con un utile operativo di 2,06 miliardi di euro, il 54% in più rispetto all’anno precedente. I risultati sorprendono gli analisti e fanno salire le azioni in Borsa. La società tedesca ha dimostrato di saper riprendersi bene dopo periodi difficili, e oggi i mercati rispondono con ottimismo.

Adidas ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile operativo di 2,06 miliardi di euro, segnando una crescita del 54% rispetto all’anno precedente e superando ampiamente le aspettative del mercato. Il risultato, frutto di una strategia rafforzata da una forte crescita dei ricavi e da un controllo rigoroso degli sconti, ha innescato una reazione positiva immediata in Borsa. Le azioni del colosso tedesco, che quotano a Francoforte, hanno registrato un rialzo del 5% nel pomeriggio del 30 gennaio 2026, con il prezzo per azione che si è stabilizzato sopra i 150 euro. Il successo non è frutto di un solo fattore, ma di una serie di dinamiche interne e di mercato che hanno contribuito a rafforzare la posizione del brand nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adidas segna crescita record nei profitti operativi, il mercato reagisce positivamente con rialzo azionario

L’avvio del 2026 presenta un panorama complesso e articolato, segnato da tensioni commerciali come i dazi di Trump, record europei e un forte crollo delle criptovalute.

