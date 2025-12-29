Da sabato al via i saldi invernali in Sicilia Confcommercio | Segnali positivi dai consumi natalizi
Da sabato 3 gennaio 2026, in Sicilia, prenderanno il via i saldi invernali, che si protrarranno fino al 15 marzo. Confcommercio Sicilia ha comunicato i dati sui consumi natalizi 2025, evidenziando segnali positivi. Questa fase rappresenta un momento importante per il commercio locale, offrendo opportunità sia ai negozi che ai consumatori.
Confcommercio Sicilia diffonde i dati sui consumi natalizi 2025 e annuncia l’avvio ufficiale dei saldi invernali, che partiranno in Sicilia il 3 gennaio 2026 e si concluderanno il 15 marzo. “I dati sui consumi natalizi, come mette in evidenza il nostro ufficio studi, ci offrono segnali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
