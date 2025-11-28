Sanità convenzionata Confcommercio | Dalla Regione primi segnali ma servono risposte immediate
La mobilitazione della sanità convenzionata arriva a segnare un punto di svolta anche per Agrigento. Dopo la manifestazione di Palermo, che ha visto oltre duemila operatori riuniti davanti a Palazzo d’Orléans, la Regione ha assunto i primi impegni per affrontare la crisi del comparto. Ma dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sanità convenzionata in crisi: oltre duemila professionisti in piazza a Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Confcommercio Lombardia, ok Regione su commercio prossimità - "Efficienza energetica e riconoscimento del commercio di prossimità come elemento cardine per il benessere dei centri urbani, in particolar modo quelli più piccoli. Lo riporta ansa.it