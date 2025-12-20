rischio idrogeologico lavori per sette milioni e un piano aggiornato

Quasi 7 milioni di euro destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio. È uno degli assi portanti del bilancio di previsione 2026-2028, che conferma un’attenzione strutturata agli interventi di prevenzione, alla manutenzione dei corsi d’acqua e al rafforzamento del sistema di protezione civile in un territorio fortemente segnato dall’alluvione del 2023. Nel dettaglio, l’investimento complessivo si articola su più fronti. Un milione di euro è destinato alla cassa di espansione per Vella e Ficarello, mentre 4,5 milioni finanziano la messa in sicurezza del canale emissario di Baciacavallo, uno degli interventi più rilevanti del triennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

