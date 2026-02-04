Riscatto di Jimenez Milan e Real Madrid | la dell' ufficialità

Questa settimana, Alex Jimenez diventerà ufficialmente un giocatore del Bournemouth. Il club inglese ha raggiunto un accordo con il Milan, pagando 19,5 milioni di euro più bonus per assicurarsi il centrocampista spagnolo fino al 2031. Jimenez lascia così il suo attuale club in modo definitivo, chiudendo un capitolo e aprendo una nuova avventura in Premier League.

???? Alex Jimenez will become Bournemouth player on permanent deal this week.€19.5m fixed fee, €5.3m add-ons and contract until June 2031.The fee will be shared between AC Milan and Real Madrid (owning 50% sell-on). pic.twitter.comHAebv2DeFT Un trasferimento destinato a ridefinire gli assetti della fascia difensiva europea sta per concretizzarsi: Alex Jimenez sta per entrare a far parte del Bournemouth a titolo definitivo, consolidando la sua partenza dal Milan e legando il suo futuro al club britannico fino al 2031. L’operazione è pronta a chiudersi nei prossimi giorni, con una cornice economica che riflette l’interesse mostrato dal mercato per il giovane talento spagnolo e per le dinamiche di rivendita tra i club coinvolti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jimenez sta per lasciare il Milan e il Real Madrid.

Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Alex Jimenez, attualmente in prestito al Bournemouth.

Fabrizio Romano: Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo questa settimanaRiporta Fabrizio Romano su X: Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo questa settimana. Costo fisso di 19,5 milioni di euro, 5,3 milioni di ... milannews.it

Milan, Jimenez verrà riscatto dal Bournemouth per 20 milioni. Ma il 50% andrà al Real MadridAlex Jimenez si è trasferito in estate in prestito con diritto di riscatto al Bournemouth che è molto soddisfatto del suo rendimento e ha già deciso di prenderlo in estate ... milannews.it

