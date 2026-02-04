ripartono i negoziati ad abu dhabi e mosca arriva armata

I negoziati tra Stati Uniti e Russia sono ripresi, ma la situazione si fa subito complicata. Mentre Donald Trump si vantava delle sue capacità diplomatiche con Vladimir Putin, le forze russe hanno lanciato un attacco a sorpresa in Siria, sorprendente tutti. La tensione tra le due potenze aumenta di ora in ora, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Il presidente americano Donald Trump non aveva fatto in tempo a finire di vantarsi delle sue abilità persuasive con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, che l’esercito russo ha sferrato un attacco potente contro tutta l’Ucraina, colpendo con particolare attenzione le città, le loro infrastrutture energetiche e gli edifici residenziali. Ogni attacco viene definito “il più forte” rispetto ai precedenti, segno del fatto che il ritmo della guerra imposta da Putin agli ucraini è sempre più pressante. A ogni bombardamento ne segue uno peggiore e ai civili che attendono nei corridoi, nei parcheggi, nei sottoscala, nelle stazioni della metro che la sirena suoni per annunciare che il cielo è finalmente libero da minacce russe, non resta che fare comparazioni: “Oggi è stato un attacco con missili balistici, più rumoroso, ma dura meno”, dice sollevata Ksenia, sostenendo di essere riuscita a dormire più di quanto avrebbe potuto in caso di un attacco effettuato con droni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Abu Dhabi continuano i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, mirati a favorire il dialogo e individuare possibili soluzioni politiche alla crisi in corso.

Oggi ad Abu Dhabi si svolge un vertice tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, con l’obiettivo di avviare negoziati per la sospensione del conflitto tra Mosca e Kiev.

