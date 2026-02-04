Riparte il Carnevale Domese | tutti gli appuntamenti in programma

Con l’inizio ufficiale previsto per sabato 7 febbraio alle 12, il Carnevale Domese torna a riempire le strade di festa. Da ieri sono partiti i festeggiamenti, con eventi e appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi giorni. La città si prepara a vivere un carnevale ricco di colori e allegria, con la partecipazione di gruppi e cittadini che non vogliono perdere questa tradizione.

Dal 6 febbraio prendono il via i festeggiamenti dell'edizione 2026 del Carnevale domese.L'apertura ufficiale del carnevale del capoluogo ossolano sarà sabato 7 febbraio, a partire dalle 12. Tra gli eventi in programma, poi, non può mancare la tradizionale "Pulenta e Sciriuii" in piazza Mercato.

