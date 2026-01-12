Riparte Presente Prossimo tutti gli appuntamenti del 2026

Riparte Presente Prossimo, la seconda parte della sedicesima edizione del festival letterario dedicato alla narrativa contemporanea. L’evento si conferma come un momento importante per la cultura in Val Seriana, offrendo incontri con autori di rilievo e approfondimenti sui temi più attuali della letteratura. Un’occasione per scoprire nuove voci e stimolare il confronto culturale nella nostra regione nel corso del 2026.

Presente Prossimo entra ufficialmente nella seconda parte della sedicesima edizione, rilanciando il proprio ruolo di festival letterario capace di portare in Val Seriana alcune tra le voci più significative della narrativa contemporanea. Dopo il successo dei primi cinque appuntamenti, la rassegna organizzata dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana riprende con altrettanti nuovi incontri che confermano la vocazione del festival: usare i libri come strumenti di comprensione del presente e come occasione di dialogo aperto tra autori e pubblico. Dopo aver ospitato nei mesi scorsi Lorenza Gentile, Enrico Galiano, Ester Viola, Elisabetta Rasy e Dario Voltolini, Presente Prossimo prosegue il suo percorso culturale portando sul territorio Davide Longo, Antonio Franchini, Raffaella Romagnolo, Matteo Nucci e Maria Grazia Calandrone, protagonisti della scena letteraria italiana che, ciascuno con il proprio stile e la propria sensibilità, offriranno sguardi preziosi sulla realtà contemporanea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

