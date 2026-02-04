La Juventus sta per annunciare il rinnovo di Yildiz. L’attesa si concentra sui dettagli dell’accordo, che dovrebbe portare un bonus fedeltà e uno stipendio superiore a quello di David. La società ha fatto una promessa chiara e ora si aspettano le firme ufficiali.

per il futuro. Il legame tra la Juventus e Kenan Yildiz sta per essere suggellato da un atto formale che profuma di storia: dopo la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, è attesa la firma sul rinnovo che blinderà il talento turco fino al 2030, con possibile opzione per un’altra stagione. Non si tratta di un semplice prolungamento, ma di un investimento totale che mette il classe 2005 al centro del villaggio bianconero, promettendogli uno status da top player assoluto, una squadra costruita attorno a lui e un futuro di grandi successi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Yildiz, quando è atteso l’annuncio: bonus fedeltà e stipendio più alto di David. La Juve gli ha fatto una promessa

Approfondimenti su Yildiz Juventus

La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo di contratto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Yildiz Juventus

Argomenti discussi: Yildiz brilla e rassicura: La Juve è una famiglia. Ma ora serve il rinnovo del contratto; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Juve, missione doppi rinnovi: le ultime su Yildiz e il futuro di Spalletti.

Pagina 0 | Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisivaLa firma dopo l’Atalanta, l’annuncio in avvicinamento alla sfida contro l’Inter: Kenan sarà il più pagato dell’intera rosa bianconera ... tuttosport.com

Yildiz, rinnovo con la Juve a un passo: le cifre e la nuova scadenza del contrattoChiuso il mercato invernale, la dirigenza è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del Dieci ... corrieredellosport.it

Manca poco al rinnovo di Yildiz con la Juve La firma di Kenan Yildiz con la Juventus è sempre più vicina: le parti hanno trovato l'intesa per il nuovo contratto fino al 2030! Mancano solo alcuni dettagli finali prima della firma ufficiale, attesa presto, proba - facebook.com facebook

Il Bianconero - #Juventus , ci siamo: il rinnovo con #Yildiz è ad un passo calciomercato.com/liste/il-bianc… x.com