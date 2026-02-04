Rinnovo Yildiz quando è atteso l’annuncio | bonus fedeltà e stipendio più alto di David La Juve gli ha fatto una promessa

La Juventus sta per annunciare il rinnovo di Yildiz. L’attesa si concentra sui dettagli dell’accordo, che dovrebbe portare un bonus fedeltà e uno stipendio superiore a quello di David. La società ha fatto una promessa chiara e ora si aspettano le firme ufficiali.

per il futuro. Il legame tra la  Juventus  e  Kenan Yildiz  sta per essere suggellato da un atto formale che profuma di storia: dopo la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, è attesa la firma sul rinnovo che blinderà il talento turco fino al 2030, con possibile opzione per un’altra stagione. Non si tratta di un semplice prolungamento, ma di un investimento totale che mette il classe 2005 al centro del villaggio bianconero, promettendogli uno status da top player assoluto, una squadra costruita attorno a lui e un futuro di grandi successi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo di contratto.

